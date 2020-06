Frana a Cava dell'Isola: chiusa la spiaggia da sogno già martoriata

Nuovo crollo di un costone sulla martoriata spiaggia di Cava dell’isola, a Forio. A causarlo le forti piogge dei giorni scorsi. Il comune è intervenuto disponendo la chiusura intera dell'arenile (già parzialmente chiuso).

"Da tempo ormai che denunciamo la gravità della situazione, sottolineando la pericolosità di quel costone, sempre ad un passo dal crollo anche a causa delle tante costruzioni abusive che sovrastano la spiaggia. Il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, ci ha detto che da tempo attende il via libera dalla Sovrintendenza per intervenire. Provvederemo anche noi a sollecitare gli uffici preposti per avere una risposta celere. È importante poter intervenire velocemente per garantire la riapertura di quel tratto di spiaggia, già questa estate, in totale sicurezza e senza alcuna paura per l’incolumità pubblica”, denunciano Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Mariarosaria Urraro, commissario dei Verdi di Ischia.