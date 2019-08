Catturato l'evaso da Poggioreale: ritrovato dalla Polizia in Corso Garibaldi

E' durata circa 36 ore la fuga di Robert Lisowski, il 32enne di nazionalità polacca che nella mattinata di domenica era evaso dal carcere di Poggioreale.

L'uomo, condannato per omicidio e considerato pericoloso, è stato catturato da personale della Squadra Mobile di Napoli con un blitz scattato poco dopo le 22 di lunedì.

Gli investigatori, che già erano sulle sue tracce, lo hanno intercettato per strada, in Corso Garibaldi, all'angolo con via Camillo Porzio. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica.

EVASIONE DAL CARCERE DI POGGIOREALE - IL VIDEO

ACCUSATO DELL'OMICIDIO DI UN MURATORE: CHI E' L'EVASO DAL CARCERE DI POGGIOREALE

“Sono orgoglioso delle donne e degli uomini della Questura, che hanno lavorato con impegno e professionalità straordinari. Questa cattura è inoltre frutto di una perfetta sinergia e di un efficace scambio di informazioni con i colleghi dell’Arma dei Carabinieri”. É il commento di Alessandro Giuliano, Questore di Napoli.