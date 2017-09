Regista di Gomorra cerca attori per un nuovo film

Uno dei registi della seconda stagione di “Gomorra-La serie”, Claudio Giovannesi, cerca attori per un nuovo film. Il casting è stato fissato per il 5 settembre a Napoli a partire dalle 11 fino alle 18. La location sarà il Multisala Modernissimo che ospiterà tutti gli aspiranti attori. A produrre il film sarà la Palomar, già conosciuta al grande pubblico per “Il commissario Montalbano”.

La pellicola verrà girata a Napoli in inverno e sarà basato proprio sugli adolescenti partenopei. In particolare il regista cerca un adolescente tra i 15 e i 18 anni, napoletano, per il ruolo di protagonista. Accanto a lui si cerca anche la co-protagonista, una ragazza tra i 16 e i 20 anni. Infine si cerca anche un ragazzo dalla corporatura robusta della stessa età dei protagonisti per affiancarli come spalla. Un'occasione importante per i giovani aspiranti attori partenopei.