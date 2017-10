Rubano la bicicletta al bikers francese. Parte la rete della solidarietà

Con quella biciletta Etienne ha girato il mondo per un anno insieme alla moglie. Trentenni, entrambi medici, hanno deciso di prendersi un anno sabbatico, di partire dalla cine sulle due ruote e di tornare verso casa. Purtroppo, dopo dieci mesi di viaggio, su una spiaggia di Castelvolturno è stata rubata la bicicletta di Etienne.

Il giovane francese, ospite di Francesco, un bikers napoletano, ha postato un messaggio su facebook per ritrovare la sua bici. Non certo per il valore commerciale, seppure nelle borse legate al mezzo ci fosse fotocamere e altri oggtti di valore, piuttosto per il valore simbolico per qualcosa che per circa un anno ha rappresentato la sua casa.

"La comunità di Castelvolturno ha avuto una reazione ecomiabile - ci racconta Francesco - Etienne è rimasto colpito da tutta questa solidarietà".