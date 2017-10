Il parrucchiere anti-racket Castelluccio costretto a chiudere: "Lasciato solo" (VIDEO)

Dovrà riaprire l'attività per continuare a lavorare, ma è costretto a farlo lontano da Napoli, precisamente a Sorrento. Parliamo di Salvatore Castelluccio, il parrucchiere attivo da molti anni in Largo Ecce Homo, al centro storico. Castelluccio denunciò i suoi estorsori, malavitosi che chiedevano il pizzo a lui come a tanti altri commercianti. "Da allora", spiega, "sono stato lasciato solo, soprattutto dalla gente: qui nessuno viene più a tagliarsi i capelli, hanno paura che possa succedere loro qualcosa". Salvatore ha dovuto licenziare i dipendenti, non potendo più permettersi di pagare stipendi. Da qualche mese l'attività va a rotoli, e ha deciso di chiudere bottega e riaprire - tra qualche settimana - in quel di Sorrento.

Oggi Salvatore ha aperto per l'ultima volta il negozio, ricevendo la visita del consigliere regionale Borrelli e del presidente Eav Umberto De Gregorio - che ha consegnato a Castelluccio un assegno da circa duemila euro: "Si tratta di un gesto simbolico, una piccola colletta tra i dipendenti Eav che sono vicini a Salvatore. Speriamo che questi soldi gli consentano di aprire ancora più velocemente un'altra attività a Sorrento". Inaspettata anche la visita dell'attore partenopeo Alan De Luca, che ha voluto portare la sua solidarietà. Castelluccio denuncia anche la lontananza dell'associazione Anti-racket di cui fa parte: "Mi aspettavo aiuti concreti, non solo passeggiate".