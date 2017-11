Notte da incubo a Castello di Cisterna: la figlia accoltella la madre che dormiva

In preda a una crisi di nervi si è chinata sulla madre che dormiva nel letto e ha tentato di ucciderla con un coltellaccio da cucina. Una 47enne di Castello di Cisterna, incensurata, ha tentato più volte di colpire la madre che si è salvata perché ha avvertito il peso del corpo della figlia su letto e si è svegliata riuscendo a bloccarle la mano.

Le urla hanno attirato i vicini che hanno chiamato il 112 e i Carabinieri della locale stazione sono arrivati in pochissimi minuti. La donna è stata bloccata, il coltello sequestrato. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in una vicina clinica, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni per una ferita alla mano. La 47enne è stata arrestata per tentato omicidio e tradotta al carcere di Pozzuoli.