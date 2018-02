Pistole, marijuana e cocaina in un garage di Castellammare: si cercano i responsabili

Nel rione Moscarella di Castellammare di Stabia, all'interno di un garage condominiale, i carabinieri della compagna di Castellammare con il supporto del nucleo cinofili di Sarno hanno rinvenuto e sequestrato due revolver a salve modificati per essere armi da sparo a tutti gli effetti, due etti di marijuana in dosi, 30 grammi di cocaina, due bilance, rotoli di cellophane e una macchina per sottovuoto. Il tutto, sequestrato a carico di ignoti, era nascosto in una colonna dietro mattonelle che bisognava rimuovere e sotto una grata di scolo dell’acqua piovana.