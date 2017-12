Castellammare, rubava cibo destinato ai bambini ricoverati: denunciato

A lanciare l'allarme sono stati gli operatori socio sanitari degli ospedali di Gragnano e Castellammare di Stabia: risultavano anomalie sulla fornitura di cibo destinato ai pazienti (anche ai bambini) dell'ospedale. Dopo le indagini la Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia ha scoperto che un uomo di 56 anni, denunciato ora con l'accusa di appropriazione indebita, rubava latte, biscotti, panini e omogeneizzati dai cestini dei piccoli pazienti dell'Ospedale San Leonardo.



L'uomo, che lavorava per la ditta che si era aggiudicata l'appalto per la fornitura di cibo negli ospedali, rubava sistematicamente e, prima di tornare in azienda, parcheggiava il furgone della ditta fuori casa per scaricare la merce rubata.