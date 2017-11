Via Salvator Rosa, cassonetto con abiti usati aperto come una scatoletta

Necessità o vandalismo? Difficile dirlo anche se propenderemo più per la seconda ipotesi. I soliti ignoti sono entrati in azione la notte scorsa e hanno praticamente aperto, come si fa con una scatoletta di tonno, tre contenitori per il deposito di abiti usati destinati alla Caritas. I furti con scasso sono stati messi a segno in tre punti diversi del corso attraversato da via Salvator Rosa: la parte alta, in piazza Mazzini e nella parte centrale poco prima dell'imbocco per vico Nocelle a Materdei. Gli abiti usati sono stati lasciati quasi tutti a terra in dispregio della povertà.