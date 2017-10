Cassonetti degli abiti usati scassinati: l'allarme

I cassonetti degli abiti usati a Napoli vengono sistematicamente scassinati e svuotati per rivendere i vestiti. È questo il nuovo business su cui ha messo mano la delinquenza e su cui hanno lanciato l'allarme i Verdi. «Non c’è pace per i cassonetti disseminati per Napoli e le altre città campane con l’obiettivo di raccogliere indumenti usati da riavviare poi al mercato del riciclo e del riuso con scopi benefici, attività finita spesso al centro di indagini e inchieste giornalistiche».

Queste le dichiarazioni di Francesco Emilio Borrelli in diretta alla “Radiazza” con Gianni Simioli. Il consigliere regionale dei Verdi ha messo in risalto un fenomeno sempre più diffuso che ha anche un preciso “modus operandi”. Il fenomeno si è particolarmente sviluppato negli ultimi tempi nei cosiddetti quartieri bene dove della città come Posillipo, Chiaia e il Vomero dove si recuperano frequentemente anche capi di un certo valore.