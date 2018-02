Casoria, trovati depositi clandestini di telefoni e orologi contraffatti

Nell'ambito di operazioni per il contrasto all'industria del falso, il nucleo di polizia economico-finanziario di Napoli ha sequestrato a Casoria due depositi clandestini per l'assemblaggio di prodotti di telefonia contraffatti e di orologi di lusso falsificati.

Nell'ambito dell'indagine è stata scoperta una nuova metodologia di contraffazione che consente di immettere sul mercato Iphone X, eludendo i controlli doganali. i telefoni venivano importati da Hong-Kong ancora scomposti, dotati di sistema operativo android ma con interfaccia grafica omologa alla versione IOS, arrivavano in Italia senza la scocca esteriore, che veniva completata nel deposito di stoccaggio scoperto.

Anche il packaging era studiato in ogni dettaglio, per eludere la sorveglianza anche dell'occhio più attento: coerentemente alla correlata documentazione commerciale di spedizione, le confezioni dei prodotti importati avevano un adesivo che ritraeva cuffie o batterie allitio sostitutive. Una volta staccato l'adesivo, si riconoscevano i loghi Apple contraffatti.

Per completare l'opera, i falsari avevano anche una serie di scontrini d'acquisto finti di una nota catena di distribuzione nazionale, che attestavano l'acquisto legale del telefono in questione, al costo di 1.139 euro. Questo sistema consente la vendita del prodotto via web ad ignari acquirenti che credono di acquistare magari un "doppione", un regalo non gradito che un privato mette in vendita.

Tra gli oltre 12mila articoli sequestrati, ci sono, oltre a materiale contraffatto con loghi Apple e Samsung, molti orologi di lusso di eccellente fattura di marchi come Rolex, Audemars Piguet, Patrk Philippe, Iwc, Panerai, Omega, Frank Muller, completi anche di cofanetto corredato di garanzia e tagliando di attestazione della qualità.

Una persona, originaria del napoletano, è stata identificata e denunciate e molte spedizioni, a mezzo corriere, sono state intercettate e bloccate.