Casoria, mentre litiga con la ex fidanzata arriva l'aggressore: 25enne accoltellato

A Casoria un 25enne è stato accoltellato da uno sconosciuto ed è finito in ospedale. I medici del San Giovanni Bosco, dove è ricoverato l'uomo, hanno refertato il giovane con dieci giorni di prognosi per le ferite all'addome. Secondo la prima ricostruzione, fornita dall'Ansa, il 25enne si trovava in Vico Quinto Marco Rocco a Casoria, e stava litigando con la sua ex. I fatti sono avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì. All'improvviso è sopraggiunto un uomo che ha accoltellato il 25enne. La polizia cerca l'aggressore.