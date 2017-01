Allarme meningite, nuovo caso in provincia: colpito un 75enne

Un nuovo caso di meningite registrato in provincia di Napoli. Nella mattinata di venerdì un uomo di 75anni residente a Torre Annunziata, è giunto al pronto soccorso dell'ospedale S. Anna e Maria SS. Della Neve di Boscotrecase con sintomi preoccupanti.

Ricevute le prime cure nel nosocomio boschese, l'uomo è stato trasferito secondo prassi all'ospedale per malattie infettive Cotugno di Napoli dove – in seguito ad ulteriori analisi effettuate in giornata – è arrivata la conferma: meningite pneumococcica, la seconda forma più comune di meningite dopo quella da meningococco.

IN CAMPANIA E' CORSA AL VACCINO

Mentre il 75enne torrese viene curato a Napoli, nel pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase è partita la procedura precauzionale che viene attivata in questi casi, con profilassi antibiotica per l'equipe di medici che è entrata in contatto con l'uomo. A dane notizia è stato il Mattino.