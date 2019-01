Formiche al San Giovanni Bosco, Grillo: “Sarò a Napoli. Situazione insostenibile”

"Sarò presto a Napoli a verificare di persona una situazione diventata ormai insostenibile. Il problema non sono le formiche in sé, ma la trascuratezza che può portare a contaminazioni ben più gravi, laddove l'igiene dovrebbe essere la regola di base". Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo la denuncia di un nuovo caso formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli.

"È incredibile che per la terza volta siano segnalate formiche nei locali - commenta il ministro - e, cosa intollerabile, sui pazienti dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. La persistenza del problema mi lascia sbalordita e senza parole. Chi sta sbagliando pagherà. I cittadini devono avere la certezza di essere tutelati nella maniera più opportuna in ogni ambiente del nostro Servizio sanitario nazionale. E, per essere chiara, è troppo facile scaricare sul personale la responsabilità di queste negligenze, un caso potrebbe essere una disattenzione, ma ora che sono tre, penso che il management debba fornire risposte chiare" ha concluso il ministro.