Ischia, la donna risultata positiva al Coronavirus è in buone condizioni

E' "tranquillizzante" il risultato dell'indagine epidemiologica portata avanti dall'Asl Napoli 2 Nord dopo la scoperta della positività al Covid-19 di una donna di origine dominicana a Ischia, in quel di Forio.

La donna - come riferisce l'azienda sanitaria - era rientrata sull'isola verde il 16 luglio scorso, dopo un soggiorno di 14 giorni in provincia di Sondrio, ospite del figlio e della nuora, individuata come caso indice in quanto positiva.

Venerdì, presentando dei sintomi febbrili, la donna si è recata presso l'ospedale Rizzoli di Ischia, dove è stata immediatamente inserita nei percorsi dedicati ai sospetti Covid e sottoposta al tampone rapido. All'esito positivo del tampone rapido la paziente, come da protocolli regionali, è stata trasferita all'ospedale Cotugno di Napoli con barella di biocontenimento sull'idroambulanza dell'Asl Na2 Nord.

Le condizioni della paziente risultano buone. L'indagine epidemiologica ha evidenziato che la donna attualmente non svolge alcuna attività lavorativa e che gli unici contatti stretti avuti sull'isola nelle 24 ore intercorse dal suo ritorno sono stati la nuora, la nipote e la figlia. Al momento sono tutti in sorveglianza sanitaria e non presentano alcun sintomo riconducibile a Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Asl per prudenza ha attivato anche la sorveglianza allargata, mettendo in quarantena i contatti indiretti della paziente.