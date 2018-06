Caso cisterne Isecold: sindaco convocato in commissione Ambiente

Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, dovrà comparire ancora una volta dinanzi ad una commissione regionale. Stavolta all'ordine del giorno c'è il caso delle cisterne di idrocarburi nello stabilimento della Isecold. Il primo cittadino oplontino dovrà presentarsi dinanzi alla VII commissione permanente “Ambiente, Energia e Protezione civile”, presieduta dal consigliere Gennaro Oliviero, giovedì 21 giugno alle 11 e 30. Il sindaco dovrà fugare i dubbi avanzati sulla questione dai comitati cittadini e dall'opposizione.

Insieme a lui comparirà ancora l'assessore regionale Fulvio Bonavitacola così come i rappresentanti dell'opposizione in consiglio comunale ed ai rappresentanti delle sigle sindacali. Con loro sono stati convocati anche i vertici dell'Arpac. C'è, infatti, il timore tra i cittadini torresi sia per l'impatto ambientale dell'installazione delle nuove cisterne sia per i dispositivi di sicurezza essendo il molo di levante del porto molto vicino alla zona abitata.