Tufino, sospiro di sollievo: "Scongiurato il focolaio"

"Abbiamo avuto comunicazione che i tamponi effettuati ieri sui nostri 43 concittadini sono tutti negativi. Per precauzione restano in isolamento domiciliare ma registriamo oggi una gran bella notizia": così l'amministrazione comunale di Tufino comunica lo scampato pericolo. Ieri circolavano voci di un possibile focolaio in città dopo la conferma di tre casi nella cittadina, tutti dello stesso ceppo familiare: "Stiamo facendo di tutto per scongiurare l'inizio di un focolaio. lI tre contagiati sono parte dello stesso nucleo familiare" aveva detto ieri il vicesindaco Sabato D'Avanzo.

