Coronavirus a Torre del Greco, i casi salgono a 19. Il sindaco: "Sempre più persone in strada, cresce il contagio"

Ancora due nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre del Greco. Lo ha comunicato l'Unità di crisi della Protezione civile regionale alla Centrale operativa comunale. Il numero totale dei torresi positivi al tampone per il Coronavirus sale a 19, 20 se si considera anche il pensionato di 72 anni deceduto nei giorni scorsi.

''Dall'esame dei dati pervenuti e al vaglio dei componenti del Coc - è il contenuto della nota diramata dal Comune - è emersa una diffusione del contagio in maniera paritaria ed uniforme tra tutte le fasce di età, che non sembra risparmiare neppure i più giovani. Sono, infatti, sei i casi accertati nella fascia di età tra i 19 e i 35 anni''.

Si attende l'esito degli altri tamponi. Così il sindaco Giovanni Palomba: "'Sulla base delle informazioni rilevate e alla luce dei dati riscontrati in questi giorni di intensa attività, è doveroso ritenere che la situazione non è sicuramente delle più semplici. A ciò va aggiunto che registriamo sempre più la presenza di cittadini in strada, contrariamente alle chiare disposizioni normative, con maggiori conseguenze di esposizione a rischio di contagio. Nel ribadire i miei ringraziamenti a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, che in modo encomiabile stanno svolgendo il proprio lavoro per garantire il più rigoroso rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia e per le energie profuse, ritengo prioritario richiamare ciascuno al proprio senso di responsabilità e di coscienza civica. Restare a casa significa avere rispetto della propria e dell'altrui salute. C'è bisogno dell'aiuto di tutti''.