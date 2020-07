Coronavirus, il bollettino di oggi: la Campania torna a contagio zero

L'Unità di crisi regionale sull'emergenza Covid-19 ha reso noti i dati del nuovo bollettino, aggiornato alle 23.59 di ieri lunedì 13 luglio 2020. Dopo i numeri piuttosto preoccupanti di ieri, tornano gli zero contagi: i positivi del giorno, su 1.098 tamponi effettuati, sono infatti 0.

Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza resta dunque fermo a 4.779, su di un totale di 304.517 test effettuati.

Anche il numero totale dei deceduti resta fermo a 432, con nessuna nuova vittima del Coronavirus nel territorio della Campania.

Risulta invece esserci una persona guarita nelle ultime 24 ore, che porta quindi il numero dei guariti a 4.095 dall'inizio della pandemia.

La situazione a Napoli

Per quanto riguarda invece la città di Napoli, il bollettino diffuso nel primo pomeriggio dal Comune partenopeo via Facebook racconta di 4 nuovi casi rispetto al bollettino precedente (venerdì 10 luglio). Si registrano anche due nuove guarigioni (863 in totale), pertanto sono 14 le persone attualmente positive al Covid-19 in città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non risultano sensibili le variazioni sul numero dei ricoverati in ospedale (che salgono da 2 a 3), ed in quello delle persone in isolamento domiciliare, che salgono da 10 a 11. Resta invece invariato il numero dei deceduti, 142 dall'inizio della pandemia.