Scoperto maxi giro di prostituzione, a gestirlo una 35enne

Un imponente giro di prostituzione sta emergendo in queste ore da un'indagine dei carabinieri di Potenza. Diciannove gli indagati a vario titolo, tra cui una napoletana di 35 anni che pare gestisse gli appartamenti fittati in diverse città (Napoli, Potenza, Cosenza e Brindisi) per ospitare donne e trans.

Le indagini sono partite lo scorso anno a Potenza, e durate circa 10 mesi. In un appartamento donne erano divise per stanza, e usavano un allaccio abusivo per l'elettricità. A insospettire gli inquirenti l'assenza di arredamento eccetto i letti.

La partenopea che gestiva l'organizzazione si faceva pagare 50 euro al giorno o 250 euro a settimana dalle prostitute, assicurando loro assistenza e pulizia delle stanze, oltre che inserti pubblicitari.

Secondo gli inquirenti, il padre della donna forniva lei "garanzie economiche". I carabinieri hanno inoltre sequestrato un'agenda su cui erano annotati debiti e pagamenti effettuati dalla prostitute.