Case per gli anziani pronte da 2 anni ma mai collaudate

"Non ce la facciamo più ad andare avanti e indietro. Sono due anni che ci raccontano solo bugie e ci danno false speranze sulla possibilità di vivere in queste case". La storia di Giovanni Villani e di altri 17 senza fissa dimora over 65 l'abbiamo raccontata già il 15 maggio scorso. Queste persone sono legittime assegnatarie di appartamenti comunali in via Lattanzio, nel quartiere Soccavo.

I lavori di ristrutturazione a questo stabile, che rientra nel patrimonio della Napoli Servizi, sono finiti da oltre un anno e mezzo, ma il Comune di Napoli non ha mai effettuato il collaudo definitivo. Nonostante ciò, a gennaio di quest'anno, in via informale, le chiavi sono state consegnate ai senza tetto che ne avevano diritto. Hanno, però, il divieto di pernottarci, a causa dell'assenza di una guardiania notturna e del collaudo Enel.

Di fatto, gli inquilini, che dormono in un rifugio Caritas del centro di Napoli, vengono a Soccavo la mattina presto per poi tornare in dormitorio dopo le 17, con tutti i disagi fisici e psicologici che si possono immaginare per persone di una certa età, costrette da anni a vivere in strada.

A maggio, l'assessore comunale alle Politiche sociali Roberta Gaeta, aveva motivato così i ritardi e fatto una promessa: "Ci sono degli adempimenti tecnici da fare. Abbiamo avuto l'ok da Enel per l'adeguamento dei contatori. Siamo in dirittura d'arrivo, sicuramente sarà tutto pronto prima dell'estate".

Dopo oltre due mesi, non sono nulla è stato fatto, ma la situazione sembra essere peggiorata a causa del caldo. "Siamo malati, - racconta Giovanni - io ho fatto la chemio, e con questo caldo è impossibile andare avanti e indietro. Siamo costretti a bere acqua calda e non possiamo conservare cibo. Ci avevano promesso i frigoriferi ma non li hanno montati perché salta il contatore. L'ascensore non è mai stato in funzione".

Questa volta, l'assessore Gaeta non ha voluto rispondere alle nostre domande. Dal suo staff abbiamo appreso che i ritardi sono dovuti al rinnovo di assegnazione alla Napoli Servizi e che tutti i problemi sono in via di risoluzione. Però, dopo due anni di attesa, ancora non c'è un'idea precisa sui tempi. Intanto, i senza fissa dimora continuano a sperare e aspettare. "Speriamo che ci fanno la grazia. Dopo 17 anni per strada vorrei vivere ciò che mi resta con un po' di dignità".