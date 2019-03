I carabinieri sequestrano 250 alloggi abusivi

I Carabinieri di Torre del Greco hanno sequestrato, a Volla, diversi complessi abitativi, per un totale di 250 abitazioni e un valore commerciale da 60 milioni di euro. Secondo gli investigatori, le case non rispetterebbero le norme urbanistiche. Nel dettaglio, per questi alloggi sarebbero stati richiesti permessi per utilizzo non residenziale e con successiva Scia si sarebbe proceduto alla sanatoria e alla modifica della destinazione d’uso.

Per la legge “...i soli mutamenti di destinazione d’uso consentiti sono tra le diverse tipologie di attività richiamate dal comma 7, con l’esclusione dunque dell’uso residenziale…”. I permessi richiesti erano stati chiesti per realizzare servizi medici, parcheggi, servizi scolastici. Gli indagati complessivi sono 16, mentre i complessi posti sotto sequestro preventivo si trovano in Via Traversa Privata di Vittorio, Via Leopardi, Via Rossi, Via Dante Alighieri, Via Fraustino, Via Sambuco e Piazza Vanvitelli.