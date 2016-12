Caschi da sci per andare in moto: la scoperta di Luca Abete a Napoli

Caschi da sci per andare in moto. A raccontare la nuova e pericolosa moda è stato Luca Abete, in un servizio andato in onda nella puntata di giovedì di Striscia la Notizia.

L'inviato dalla Campania ha mostrato come in alcuni negozi di Napoli vengano venduti caschi da sci a chi richiede un casco per la moto. Giocando sulla somiglianza dei due copricapi, qualche negoziante consiglia l'acquisto del casco da sci, non omologato per i mezzi a due ruote, poiché molto leggero e poco ingombrante.

E ai clienti che chiedono cosa accade se si viene fermati ad un posto di blocco, i venditori assicurano che le Forze dell'Ordine, data appunto la somiglianza tra i due caschi, non si accorgono di nulla. Preoccupato dalla folle 'moda', Abete si è recato in alcuni punti vendita notando, con stupore, che uno di questi aveva in vetrina la fotografia del nuovo casco con l'invito a scoprirne l'incredibile leggerezza.

L'inviato ha tentato di spiegare ai rivenditori che è pericolosissimo, oltre che illegale, vendere un copricapo da sci per la moto. Dopo l'intervento di Striscia, sotto alla foto in vetrina è stato finalmente specificato che il casco ultraleggero è in realtà omologato solo per gli sci.

"La nuova moda: in moto col casco da sci?! Ci hanno parlato della vendita sempre più diffusa di caschi non omologati - scrive Luca Abete sulla sua pagina Facebook - . Abbiamo indagato un po' ed è emerso il fenomeno che non ti aspetti: ľuso di caschi da sci identici a quelli 'buoni' per le 2 ruote".