Manifestazione antifascista contro Casapound, lancio di petardi (VIDEO)

Un gruppo di manifestanti antifascisti circondato in piazza Garibaldi dai poliziotti per evitare contatti con i rappresentati di Casapound, che intanto erano nell'hotel Ramada per un comizio, è riuscito a superare il primo posto di blocco in piazza ed è arrivato in via Galileo Ferraris dove la polizia ha sbarrato l'accesso all'hotel. I manifestanti sono stati braccati dai poliziotti e hanno cercato di scappare all'interno del parcheggio di corso Arnaldo Lucci. Qui, stando a una prima ricostruzione, sono stati caricati dalle forze dell'ordine e circa 20 manifestanti sono stati fermati dai poliziotti che in questo momento procedono all'identificazione. Secondo il centro sociale 'ex Opg' ci sarebbero quattro feriti tra i manifestanti.