Casalnuovo, donate 1000 mascherine ai bambini della città dalla Cooperativa “Victory”

Via libera all’uscita dei più piccoli dal prossimo 4 maggio, accompagnati da un adulto, evitando assembramenti e con la mascherina anche per loro.



A Casalnuovo di Napoli la cooperativa sociale Victory decide di acquistare e donare 1000 mascherine per i bambini, in tessuto TNT lavabile e di dimensioni ridotte rispetto a quelle per gli adulti.



Le mascherine, dai colori più vivaci e adatti ai bambini, saranno realizzate da una delle eccellenze del territorio (con sede nel Polo Moda): SINTONIE, espressione della famiglia De Rosa fondatrice della Guder Gloves.



“Abbiamo in questi anni lavorato con e per i bambini. Abbiamo seguito 150 famiglie del territorio, offrendo ai lori figli servizi socio educativi, attraverso laboratori e campi estivi. A loro, e a tante altre famiglie del territorio, vorremmo dare risposte adeguate alle esigenze del momento”, così Giovanni Nappi, presidente della cooperativa sociale Victory, annuncia l’iniziativa.

