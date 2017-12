In casa tutto l'occorrente per sradicare i bancomat: arrestato sessantenne di Casalnuovo

I Carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Castello di Cisterna hanno fatto irruzione in casa di un 60enne di Casalnuovo trovandolo in compagnia di due gemelli di Mesagne (Br) ma residenti a Bologna. In casa dell'uomo, nascosti dietro la porta d’ingresso due borsoni: in uno c’erano una cinquantina di chiodi a 4 punte, nell’altro tutto ciò che può servire per far saltare sportelli bancomat e svuotarli: due barattoli di vetro contenenti un chilo e mezzo di miscela esplosiva, una busta di cellophane che ne conteneva altri 226 grammi, tre “marmotte” (lastre rettangolari piene di esplosivo da inserire nelle cavità degli sportelli bancomat per farli saltare) e materiale per la pesatura, il confezionamento e l’attivazione dell’esplosivo.



Sul materiale ha svolto attente analisi la squadra di Carabinieri artificieri del nucleo investigativo di Napoli fatta intervenire per accertare la natura delle sostanze procedere in sicurezza al loro sequestro. Dopo gli accertamenti l'uomo e i due gemelli di 27 anni sono stati tratti in arresto per detenzione illegale di materiale esplosivo. Il 60enne si trova ai domiciliari, i fratelli nel carcere di Poggioreale.