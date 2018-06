Tassa per gli ospiti inventata: chiusa casa-vacanze

Aggiungevano al conto degli ospiti anche una fantomatica “Eco-tassa” dicendo che veniva imposta dal Comune. Sono stati scoperti dall'Unità operativa contrasto evasione della polizia locale nel corso di controlli alle strutture ricettive napoletane. Chiusa una casa-vacanze nei pressi della stazione Centrale che applicava questa tassa inventata insieme a quella di soggiorno al conto di tutti i propri ospiti.

Gli agenti sono venuti a conoscenza della circostanza grazie alla segnalazione di un turista insospettito da questa tassa mai sentita. Nel corso del sopralluogo alla struttura è emerso inoltre che non fosse in regola dal punto di vista urbanistico e non aveva presentato la Scia, segnalazione certificata d'inizio attività. Infine evadeva anche il pagamento della tassa dei rifiuti. Al momento la struttura è stata chiusa in attesa che regolarizzi la propria posizione contabile ed è stata multata per 4133 euro.