Napoli celebra Totò, ma la sua casa va a pezzi

Cade a pezzi la casa dove visse Totò in via Maria Antesaecula, nel rione Sanità. Oggi non ci sono finestre né gli infissi del balcone, ma solo una targa, posta sul muro all'esterno del palazzo, che indica che lì è vissuto Antonio de Curtis con la madre Anna Clemente.

L'associazione Il Principe dei Sogni, che si batte per farne un luogo dedicato alla memoria dell'artista, è alle prese con mancanza di risorse e un complesso intreccio di problemi tecnico-burocratici.

Come ha spiegato Francesco Ruotolo, a nome dell'associazione; "Napoli, l'università, l'Italia commemorano Totò, ma nella sua casa non potrà svolgersi alcuna iniziativa".