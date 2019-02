Soldi e droga dietro la parete: la scoperta in casa di 'Gne Gne' (VIDEO)

Era tutto nascosto nella parete del salotto: 1 chilo e mezzo di cocaina di cui uno di coca pura, 113mila euro in contanti, due revolver rubati a Benevento e Caserta, entrambi carichi, un rolex, un orologio con diamanti e gioielli d’oro. Questa la refurtiva trovata in casa di Francesco Corvino, detto “Gne Gne”, un 56enne già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di droga nonché della compagna, una 36enne incensurata. Corvino e la compagna sono stati arrestati per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, detenzione illegale di arma da fuoco e riciclaggio. Dopo le formalità sono stati tradotti in carcere.