Affollata e senza bagni: blitz dei finanzieri nella casa di riposo

Condizioni igienico-sanitarie precarie, sovraffollamento, cura di pazienti gravi senza averne l'autorizzazione. Sono queste le irregolarità riscontrate dagli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza in una casa di riposo di Baia. Le fiamme gialle della Tenenza locale, coadiuvate dal personale della ASL di Pozzuoli e dei servizi sociali del Comune, hanno riscontrato che erano stati allestiti posti letto in numero superiore rispetto a quello massimo previsto e che non c’erano servizi igienici per disabili.

La struttura è omologata “a residenzialità leggera”, destinata cioè ad accogliere persone che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa. Invece, i militari hanno ocntatato la presenza di persone anziane non autosufficienti. Le violazioni sono state segnalate al Sindaco di Pozzuoli e il titolare è stato invitato a ripristinarne le condizioni organizzative previste, pena la revoca delle autorizzazioni.

