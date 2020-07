Occupa una casa con i sei figli, l'appello di Antonio: "Non mandatemi via. Voglio pagare l'affitto"

Antonio Cinque lavora 14 ore al giorno come muratore per mandare avanti la sua famiglia, composta da lui, sua moglie e ben sei figli. Non si tira neppure indietro quando c'è da arrotondare come cameriere. La voglia non gli manca. Ma i soldi non bastano, le spese sono tante e così ha deciso negli scorsi mesi di occupare una casa dell'Arciconfraternita dei Pellegrini per dare un po' di serenità ai propri cari.

Sfratto

Da quando ha ricevuto l'intimo di sfratto vive nel terrore che qualcuno bussi alla porta costringendo lui e la sua famiglia a lasciare l'appartamento. "Antonio vuole pagare un fitto, non vuole speculare sulla situazione. Questa famiglia non trovando alloggi dove poter vivere è stata costretta ad entrare in una casa abbandonata e vuota e poi si è recata agli uffici interessati per chiedere aiuto e registrare un contratto di affitto regolare, ma è stato risposto loro che se ne sarebbero occupati gli avvocati", spiega Mario Iuliucci, un amico degli occupanti. Antonio nei giorni scorsi ha ricevuto una telefonata dall’assistenza sociale che avvertiva la famiglia che martedì mattina 14/7 interverranno le forze dell’ordine sul posto per lo sgombero immediato e di non far trovare i bambini sul posto perché altrimenti saranno costretti a portarli in una casa famiglia. "Tutto questo con una semplice telefonata, senza alcuna notifica scritta di sgombero", conclude Iuliucci.