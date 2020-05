Vascio fittato dalla madre di Borrelli, il chiarimento: "Mai stato un deposito ma potrebbe diventarlo in futuro"

"Non conoscevo la vicenda di mia madre. Molte cose non le sapevo, le ho viste nella diretta social che è stata fatta. Le attività economiche di mia madre non sono di mia azione e competenza. C'è un aspetto etico di cui discutere, ma ci sono azioni inconcepibili. Stanno martorizzando questi cingalesi, hanno fatto irruzione nella loro casa, sono andati sotto casa di mia madre, hanno cercato di estorcere loro dichiarazioni. Ho litigato con mia madre, non posso rispondere per tutto quello che fa. Quel vascio fittato a 260 euro al mese, ci tengo a specificare, però che non è mai stato un deposito, ma lo diventerà nel caso in futuro", sono le parole con le quali Francesco Emilio Borrelli spiega, in collegamento in diretta con Gianni Simioli durante la Radiazza, la vicenda che ha visto coinvolta nei giorni scorsi la madre.

La vicenda

Le polemiche sono sorte dopo un video pubblicato da un cittadino durante i controlli ad un appartamento di proprietà di Diana Pezza Borrelli (madre di Francesco Emilio), situato nei vicoli a ridosso di via Monte di Dio. "Nel basso vivono 3-4 cittadini dello Sri Lanka, con regolare contratto di affitto", come specificato sia da Borrelli che dalla madre. "Secondo le carte non c'è nessun reato, ma secondo la mia legge io avrei fatto cose diverse, considerando i principi della signora Borrelli", è la posizione di Gianni Simioli.