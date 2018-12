Controlli in una casa di cura per anziani: trovati farmaci scaduti e confezioni di morfina

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Giugliano in Campania, insieme agli uomini del Reparto Prevenzione Campania e a personale dell’Asl Napoli 2, hanno effettuato nel territorio di competenza un controllo in una casa di cura per anziani.

A seguito del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto 12 confezioni di morfina, in violazione agli obblighi di cui all’art.42 dpr 309/90, nonché diverse confezioni di farmaci scaduti.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il titolare della casa di cura è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.