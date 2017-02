Capri, la cartolina di auguri dell'amica le arriva dopo 43 anni

Che una cartolina o una lettera possano arrivare in ritardo è piuttosto risaputo, ma quanto successo oggi ad Anacapri è veramente singolare: presso un'abitazione del comune isolano, in via Timpone 14, è stata recapitata una cartolina che era stata spedita addirittura nel 1974, ben 43 anni fa.

Si tratta di auguri natalizi inviati da Roma. Il messaggio, spedito ad una ragazza da una sua amica che viveva nella Capitale, è questo: “Cari saluti e affettuosi abbracci, tua amica Rossana”.

La cartolina è affrancata con un francobollo del tempo da 25 lire, ed il timbro postale riporta la data del 1974. Tilde, la destinataria, passato lo stupore ha chiamato subito la sua amica Rossana al telefono. Consigliandole, nell'ilarità della situazione, di usare WhatsApp la prossima volta.