"Juventus-Camorra=3-1", a Parma il cartello che indigna i napoletani

Cartello shock contro i napoletani a Parma sulla vetrina di un ristorante gestito da partenopei, che recita così: "Terroni di m. Juventus-Camorra=3-1. Non contestate l'arbitro siete inferiori".

"I titoli di alcuni organi di stampa che offendevano pesantemente i napoletani cominciano ad avere i primi effetti e non sono positivi, come era logico aspettarsi, perché hanno alimentato la stupidità e la violenza verbale dei razzisti come dimostra il cartello affisso da ignoti fuori ad un ristorante gestito da napoletani a Parma e ripreso sulla pagina fb Uronechannel gestita da tifosi del Napoli", è il commento di Francesco Emilio Borrelli e dei consiglieri comunali di Napoli, Stefano Buono e Marco Gaudini.

"Grazie all'avvocato Lello Caiazza, portavoce dei Verdi di Melito, abbiamo deciso di avviare una class action contro Libero per quel titolo", concludono.