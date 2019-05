Appartamento in vendita a Port'Alba, ma solo per turisti: "No napoletani"

"Vendesi appartamento nel Centro Storico di Napoli. Solo per turisti - No napoletani". E' questo il singolare cartello affisso in via Port'Alba, nel cuore della città partenopea.

A segnalare l'episodio, con tanto di foto e video postati sui social, è il consigliere della II Municipalità Pino De Stasio.

"Certo i proprietari in Italia e a Napoli possono fare di tutto, sopratutto chi possiede un appartamento nei pressi di Piazza Dante e precisamente nella mia amatissima Port’Alba. Ciò che vedete è un cartello vero, non potevo crederci!", scrive De Stasio.