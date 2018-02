Segue i postini e ruba le carte di credito inviate dalle banche, poi si dà allo shopping

Dopo una lunga attività investigativa iniziata a novembre 2017, lunedì scorso la polizia postale dell'Emilia Romagna ha arrestato in flagranza, per indebito utilizzo di carte di credito o di debito e furto pluriaggravato in concorso un pregiudicato di 45 anni originario di Napoli ma residente a Cattolica, e ha denunciato il suo complice, un 20enne originario di Napoli, che lo attendeva in auto nella vicina Piazza Garibaldi. L'uomo si trovava presso un negozio di una nota firma di moda nella centralissima Galleria Cavour di Bologna, intento ad acquistare dei beni di lusso per migliaia euro con carte di credito rubate.



I poliziotti hanno potuto appurare che, nella stessa mattinata, tre diversi portalettere nella zona del centro storico erano stati derubati, durante il loro giro di recapito, di varie assicurate contenenti le carte di credito inviate ai titolari per il rinnovo