Fingono di appartenere alle forze dell'ordine e si fanno dare i pin delle carte di credito

La polizia ha eseguito 6 misure cautelari a carico di una organizzazione criminale, residente nell'hinterland napoletano, ma operativa in tutta Italia, i cui appartenenti sono indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla sostituzione di persona, al furto aggravato e all'indebito utilizzo di carte di pagamento elettronico.

Furti di carte di credito

Le indagini sono state avviate nel luglio 2018 in seguito alle segnalazioni presentate da alcuni Istituti di Credito. Utilizzate anche attività tecniche e sistemi di tracciamento elettronico per consentire di accertare l'esistenza di un'associazione per delinquere operante su tutto il territorio nazionale, composta da 10 pluripregiudicati. L'organizzazione effettuava i furti della corrispondenza nei centri di smistamento di Poste Italiane nel Centro-Nord Italia individuando le buste contenenti le carte di credito spedite da parte degli istituti di credito. A quel punto entrava in gioco un esperto gruppo di telefonisti che metteva in atto la tecnica del Vishing, che consisteva nel chiamare gli Istituti di Credito che avevano emesso le carte, presentandosi come maresciallo o ispettore delle forze dell'ordine. Affermavano di aver appena sequestrato un consistente numero di carte di credito rinvenute in possesso a malviventi e con la scusa di riconsegnare i titoli in sequestro, si facevavano indicare il numero di telefono dei clienti per poi convincerli con maestria a farsi indicare il pin dei titoli. Il profitto illecito ha portato nelle casse dell'organizzazione criminale oltre un milione di euro. Alle investigazioni hanno lavorato, con il coordinamento dal Servizio Centrale Polizia Postale e delle Comunicazioni - Sezione Financial Cyber Crime, il Compartimento Polizia Postale per l'Umbria con la collaborazione dell'omologo Reparto per la Campania, il Reparto Prevenzione Crimine di Napoli e il Commissariato di Polizia di Giugliano della Questura di Napoli.