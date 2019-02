Un solo addetto al carro attrezzi per tutta la città: l'assessore Clemente vuole assumere

Il Comune di Napoli ha a disposizione un solo lavoratore con la qualifica di 'autista agganciatore'. Il dipendente comunale, 63 anni, è l'unico in grado di agganciare le auto al carro attrezzi. Così l'assessore Alessandra Clemente (delega ai Giovani e al Patrimonio) ha deciso di "individuare altri soggetti". Ci sarebbero circa 40 richieste giornaliere al centralino della Polizia Municipale, richieste non esaudibili dall'unico dipendente in servizio.