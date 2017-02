Carnevale: sequestrate 4500 bombolette spray

Mancano pochi giorni al Carnevale ed immancabili spuntano le prime bombolette spray nonostante a Napoli ne sia vietato l'utilizzo. Questa mattina la polizia municipale ha effettuato un maxi-sequestro in un deposito di via Galileo Ferraris. Gli agenti hanno sequestrato 4500 bombolette all'interno di uno spazio di proprietà di un uomo di origini cinesi. Gli articoli stavano per essere immessi sul mercato nella zona nonostante l'ordinanza sindacale del 27 gennaio che ne vieta la vendita fino al prossimo 5 marzo.

Tutti i tipi di oggetti utilizzati per imbrattare, come bombolette spray, schiume o coloranti sono off-limits per tutto il periodo di Carnevale per provare ad arginare atti di vandalismo tipici di quella festività in città. La merce è stata sequestrata mentre il proprietario del deposito è stato multato per 100mila euro.