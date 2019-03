Carnevale di Saviano, una giovane consigliera comunale cade e si frattura due costole

Una consigliera comunale di Portico di Caserta, Venere Russo, avrebbe riportato la frattura di due costole partecipando al famoso Carnevale di Saviano. L'incidente sarebbe avvenuto domenica pomeriggio, mentre la giovane donna era con il fidanzato, impegnata in uno dei tanti giochi che caratterizzano il Carnevale della cittadina nolana. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, Venere Russo sarebbe caduta con il bacino a terra da circa mezzo metro. In un primo momento la caduta non sembrava aver causato eccessivi danni, ma la consigliera lamentava forti dolori e non riusciva a muoversi. In ospedale, a Nola, la radiografia ha poi accertato la diagnosi.