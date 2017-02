Carnevale, sequestrate 504 bombolette di schiuma in un deposito

Gli agenti dell'Unità Operativa Tutele Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale, nell’ambito dei controlli per garantire la sicurezza dei cittadini in occasione della festa di Carnevale, hanno sequestrato 504 bombolette di schiuma e stelle filanti pronte per la vendita.

I militari hanno effettuato controlli su numerosi rivenditori nella zona della Duchesca e della zona adiacente Piazza Garibaldi per impedire l'immissione sul mercato di bombolette spray la cui vendita è proibita da un'ordinanza sindacale. Diversi i sequestri effettuati, in particolare in Via Lavinaio (vicino Porta Nolana) dove, all'interno di un esercizio commerciale gestito da un napoletano, sono state rinvenute 504 bombolette di schiuma e stelle filanti. Le bombolette sono state sequestrate mentre l' esercente commerciale è stato sanzionato. I controlli continueranno per tutto il periodo di Carnevale per tutelare la salute dei cittadini e della sicurezza dei bambini.