Carnevale sicuro a Napoli: vietate bombolette spray e sostanze imbrattanti

Carnevale sicuro a Napoli. Con un'ordinanza sindacale, a firma del Sindaco Luigi de Magistris, l'amministrazione comunale ha disposto, fino al prossimo 10 marzo, il divieto di:

- acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti

- detenere e utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme, ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti

- assumere comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.

I trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall’art.7bis del D. Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad € 100,00 – oltre all'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito. Gli oggetti o strumenti utilizzati saranno confiscati.



La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, nel caso di persone minorenni.