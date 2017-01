Carnevale sicuro, c'è l'ordinanza: tutti i divieti

Ordinanza firmato dal sindaco Luigi De Magistris in tema di 'Carnevale sicuro'. È scattato infatti il divieto, fino al 5 marzo, di acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti e di "detenere e utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, nova, polveri pruriginose, creme) o recare danno a persone, cose e beni, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare o sporcare strade, piazze. monumenti".

Il provvedimento impone anche il divieto di "assumere comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di perìcolo per la sicurezza delle persone o delle cose". Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 50 a 500 euro.