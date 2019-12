Piazza Garibaldi, carne venduta abusivamente in strada in un passeggino

Carne di provenienza ignota viene venduta all'aria aperta, senza alcun rispetto per qualsiasi norma igienica, in piazza Garibaldi, da un gruppetto di 4-5 cittadini extracomunitari.

Tra l'altro è impossibile capire quali siano gli animali macellati venduti, visto che coloro che li vendono evitano di dare troppe spiegazioni ai clienti (non pochi) che li acquistano in maniera illegale in strada.