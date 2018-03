Operaio napoletano morto in incidente sul lavoro: la vittima si chiamava Carmine Cerullo

Si chiamava Carmine Cerullo l'operaio napoletano di 56 anni morto nella notte a Bologna, mentre effettuava dei lavori di manutenzione per la rete ferroviaria nel nodo bolognese.

La vittima - riferisce una nota di FSI - impiegata per una ditta appaltatrice, ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata durante alcuni lavori di manutenzione della linea elettrica nei pressi di Bivio Navile.

Avviata un’inchiesta interna per accertare le cause dell'incidente. Accertamenti sono in corso anche da parte della Polizia Ferroviaria.

"La Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari", è la nota ufficiale delle Ferrovie dello Stato.