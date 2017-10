Carlo Verna eletto nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale dei giornalisti

Carlo Verna è il nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale dei giornalisti. E' stato eletto con 46 voti su 59.

Giornalista Rai, Verna è stato vicedirettore della Tgr e segretario nazionale dell'Usigrai. Il 59enne napoletano, voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto", è stato iscritto anche all'albo degli avvocati e dei procuratori legali di Napoli. È stato segretario dell'Usigrai dal 2006 al 2012 e ha condotto per nove anni, su Raitre, la trasmissione sportiva "C Siamo". E' stato anche vice-direttore della Tgr della Rai per poco più di un ano e mezzo fino ad agosto del 2015.