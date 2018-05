USA, uccise il turista napoletano: omicida rilasciato per errore

L o scorso 16 marzo l’Arkansas Department of Correction ha rilasciato per errore – credendo estinta la pena – Andre Jackson, 32enne accusato dell’omicidio del napoletano Carlo Marigliano, turista ucciso nell’agosto del 2017. Marigliano era in Arkansas, nella cittadina di Little Rock, per turismo. Mentre percorreva la North Shackleford Road a bordo della sua auto, Marigliano fu raggiunto da colpi d’arma da fuoco, la sua auto sbandò e finì contro un muro perdendo la vita. Il 31enne napoletano sarebbe stato raggiunto, pochi giorni dopo, dalla moglie a Miami. Andre Jackson avrebbe sparato con l'obiettivo di portare a termine una rapina.

“Mi sembra incredibile questa decisione”, dice a KATV Gianni Sulmonte, cugino di Marigliano residente nello stato del Maryland. “Lo stanno uccidendo un’altra volta”. Secondo Sulmonte fino a venerdì scorso i pubblici ministeri americani ignoravano ancora il rilascio. Il giudice ha emesso un nuovo mandato di cattura.