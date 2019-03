Diede fuco a Carla Caiazzo: la Cassazione conferma i 18 anni per l'ex

La Cassazione ha confermato la condanna a 18 anni di reclusione nei confronti di Paolo Pietropalo, accusato di tentato omicidio e stalking per aver dato fuoco alla ex compagna Carla Ylenia Caiazzo. A scatenare l'aggressore la gelosia.

La donna era incinta al momento dell'atto criminoso dell'ex. Riuscì a salvarsi miracolosamente venendo poi sottoposta a numerosi interventi per cercare di porre rimedio alle gravi ustioni causate dalle fiamme.

Processo

In primo grado Pietropaolo era stato condannato a 18 anni con rito abbreviato dal gup, e il 28 novembre 2017 la Corte d'Appello di Napoli aveva convalidato la sentenza. Carla in questi anni ha cercato di riprendere in mano la propria vita, diventando anche testimonial nella lotta contro i femminicidi.