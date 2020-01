Nave Grimaldi fermata in Libia, la compagnia: "Nessun problema"

C'era stata preoccupazione in queste ore per un cargo italiano, la "Grande Baltimora" del gruppo partenopeo della Grimaldi Lines. La nave pareva fosse stata bloccata alcune ore dalla Guardia Costiera libica all'ingresso del Golfo di Sirte. Si tratta di un cargo che trasporta veicoli.

"Nessun problema - ha spiegato Paul Kyprianou, responsabile delle relazioni esterne della Grilmaldi Lines - la Grande Baltimora sta operando normalmente nei porti della Libia".

"Al momento - ha proseguito Kyprianou - non ci risultano notizie in questo senso. La nave ha fatto normalmente scalo sia nel porto di Misurata che in quello di Bengasi dove si trova in questo momento, e dove sta procedendo alle operazioni di scarico della merce. Finite le operazioni riprenderà la rotta come da programma verso il Mediterraneo Orientale, con scalo in Turchia".